Kamp: Brabants schaliegasverbod voorbarig

Een verbod op boringen naar schaliegas dat de provincie Noord-Brabant vrijdag officieel wil regelen, loopt vooruit op de uitkomsten van onderzoek dat nog wordt gedaan naar eventuele risico's. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) schrijft dat in een brief aan Provinciale Staten. In de brief vraagt hij zich bovendien af of het voorgenomen besluit wel zorgvuldig is.