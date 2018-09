Weer slachtoffers MH17 naar Eindhoven

Namens het kabinet zijn bij de ceremonie minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aanwezig. Ook een aantal Kamerleden is erbij.

Net als de voorgaande keren wordt er een plechtige ceremonie gehouden op de vliegbasis. Nabestaanden zijn uitgenodigd. De stoffelijke resten worden vervolgens naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum gebracht voor identificatie.

Bij de ramp in het oosten van Oekraïne verloren op 17 juli vorig jaar alle 298 inzittenden van de Boeing 777 van Malaysia Airlines het leven, onder wie 196 Nederlanders. Drie van hen - allen Nederlander - zijn nog niet geïdentificeerd. Het vliegtuig werd zeer waarschijnlijk uit de lucht geschoten.

Een onderzoeker van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) beoordeelt donderdag in Charkov wrakstukken die in de afgelopen periode op de rampplek zijn verzameld. Bekeken wordt of en zo ja welke nodig zijn voor het onderzoek van de raad naar de oorzaak van de ramp.

Wrakstukken die voor het onderzoek van belang zijn, worden later naar Nederland vervoerd. Hoe en wanneer is volgens een woordvoerder van de onderzoeksraad nog niet duidelijk.