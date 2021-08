Koning maakt ook dit jaar geen rijtoer op Prinsjesdag

Het besluit is genomen na overleg met de koning, minister Ank Bijleveld en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. In plaats van met tienduizenden naar de hofstad te komen, wordt het publiek aangeraden de happening op de derde dinsdag in september via televisie te volgen. ,,De traditionele buitenactiviteiten in Den Haag bij de viering van Prinsjesdag zullen ook dit jaar beperkt zijn als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, aldus de verklaring.

Troonrede

Voor de tweede keer sinds 1904 vindt de troonrede definitief niet in de Ridderzaal plaats, maar net als in 2020 in de Grote Kerk, waar ‘voldoende ruimte is voor de 225 leden van Eerste en Tweede Kamer de leden van het kabinet en een beperkt aantal genodigden’.

Het militair ceremonieel bij zowel de Grote Kerk als Paleis Noordeinde zal ook dit jaar beperkt zijn. Omdat het gebied rond de kerk is afgesloten, is er bovendien geen zicht op het tafereel dat wordt omlijst door ‘waardige militaire muziek’.