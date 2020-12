’Liefdesrelatie met Thierry? Meer een kwestie van: foutje, bedankt’

Politica Eva Vlaardingerbroek is ’voorlopig wel even klaar met de politiek’. Ⓒ René Bouwman

Den Haag - Ze kwam met stip binnen op vijf in de top tien van Forum voor Democratie. Een Kamerzetel was een zekerheidje, leek het. Het liep allemaal anders, door antisemitisme in de jongerentak die leider Thierry Baudet weigerde weg te snijden, een absurdistisch etentje van de partijtop in Tiel, en de soap die daarop volgde. Openbaarde Baudet ook nog dat de dame die hem de rug toekeerde, zijn ’ex-geliefde’ was. Eva Vlaardingerbroek (24) over bizarre donkere dagen.