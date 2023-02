Verdachte steekpartij praktijk is 38-jarige Hagenaar, huisarts op ic

De verdachte zit nog vast en wordt aankomende vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, meldt de politie. Dankzij hulp van omstanders kon de Hagenaar snel worden aangehouden na het incident.

De huisartsenpraktijk zelf wil niet aanvullend reageren op het incident en laat het bij het statement van dinsdagmiddag. „Er heerst verslagenheid en we proberen zo goed als mogelijk elkaar te ondersteunen in het team. Onze gedachten gaan nu vooral uit naar onze collega. Wij rekenen op uw geduld en begrip.”

’Verschrikkelijk incident’

Huisartsenkoepel Hadoks is ’zeer aangedaan’. „Een verschrikkelijk incident”, zegt een woordvoerder. Hadoks staat in nauw contact met de familie en kan weinig melden over de aanleiding van het incident. Dat geldt ook voor de politie, die ’vanwege de aard van het incident’ nog geen uitspraken hierover doet.

„Het onderzoek is nog in volle gang”, meldt een woordvoerder van Hadoks. „Het enige dat wij kunnen melden is dat er geen sprake was van een agressieve setting en dat niemand dit zag aankomen. Het slachtoffer ligt op de intensive care.”

Het gaat om een mannelijk huisarts die, volgens diverse getuigen werd gestoken in de buik. Het slachtoffer riep direct om hulp waarna de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Hadoks ziet geen toename in geweld tegen huisartsen. „Er is geen sprake van een trend. Wij beschouwen dit als een incident. Natuurlijk keuren wij al het geweld tegen hulp- en zorgverleners af”, aldus de zegsvrouw.