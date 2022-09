Dag 192 van de invasie LIVE | Kiev: sinds Russische invasie zeker 380 kinderen om het leven gekomen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski deze week bij een klas op bezoek in Iprin vanwege de start van het nieuwe schooljaar. Het land wil kinderen zo veel mogelijk onderwijs laten volgen, ondanks de oorlog. Ⓒ ANP / Zuma Press

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt nu iets meer dan zes maanden. Kiev maakte deze week melding van een nieuw offensief in het zuiden rond de bezette stad Cherson, en toezichthouders van het IAEA zijn op locatie gearriveerd bij de kerncentrale in Zaporizja. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.