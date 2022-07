Spanje zucht onder tweede hittegolf: ’Gelukkig staat er een briesje’

De hoogste temperatuur zondag werd gemeten langs de rivier Guadalquivir in de buurt van Sevilla. Daar werd het 43 graden. Die temperatuur werd geëvenaard in de stad Badajoz, in de Extremadura.

De komende dagen zal het kwik zich handhaven boven de 40 graden, is de verwachting. In het noorden worden maxima van 42 graden voorspeld, terwijl het in het zuiden met 44 graden nog warmer zal zijn. Het warme weer wordt veroorzaakt door een complete afwezigheid van bewolking, in combinatie met de aanvoer van warme lucht uit Noord-Afrika.

Woestijn

Toeristen in Madrid vonden de hitte iets te veel van het goede. Zoals Raisa, een zakenvrouw uit Abu Dhabi: „Het is niet zo aangenaam als we zouden willen tijdens een vakantie, maar het is wat het is. Vergeleken met een woestijn valt het nog mee.” Guatemalteek Lazaro zocht de schaduw op: „Het is heet, maar gelukkig staat er een briesje. Dat scheelt.”

AEMET, het Spaanse KNMI, waarschuwt Spanjaarden om inspannende activiteiten in de buitenlucht zoveel mogelijk te vermijden en om ouderen in het oog te houden, zeker als die gevoelig zijn voor hoge temperaturen.

Natuurbranden

Ook de natuur krijgt mogelijk last van het warme weer. AEMET voorspelt natuurbranden, net zoals bij de hittegolf vorige maand. Toen ging alleen al in de provincie Zamora zeker 25.000 hectare natuurgebied in vlammen op. Een plaatselijke krant sprak van „de grootste ramp van deze eeuw”.

Hittegolven zijn niet ongebruikelijk in Spanje, maar die in juni was de vroegste in meer dan veertig jaar. Ook toen steeg het kwik tot boven de 40 graden.