Alleen gebruik auto belasten

W. de Brouwer schrijft:

De huidige generaties auto’s zijn schoner en beter dan de auto’s van 15 jaar terug. Ze zijn ook zuiniger, maar minder zuinig dan de auto-industrie ons doet geloven.

Het logische gevolg is: er wordt minder - maar vanwege accijnzen, duurdere - brandstof verkocht, dus zijn er minder inkomsten voor de overheid. Die wil niet inleveren en komt met weer nieuwe, onterechte, lastenverhogingen.

Autorijden is onacceptabel duur, we betalen de auto, vervolgens betalen wij BPM, BTW, wegenbelasting, brandstofaccijnzen, verzekering etc. zonder één km te hebben gereden, waanzin toch?

Er moet een ander, beter en vooral eerlijker kostenplaatje komen. Niet het bezit en stilstaan maar het gebruik moet worden berekend. Misschien moet iedereen gaan leasen, moet de BPM worden afschaft en alsnog de KM-heffing worden invoerd. Alllemaal eerlijker, beter voor het milieu en beter voor onze portemonnee, toch? Vertel ze dit maar eens in Den Haag. Gelukkig mogen we 18 maart stemmen, zeker gaan doen!

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl