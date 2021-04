Kerk opent deuren voor gebed om opgenomen burgemeester Pieter Broertjes: ’Nu heeft hij ónze kracht nodig’

Maandagmiddag werd bekend dat Broertjes in het ziekenhuis wordt behandeld voor een zware infectie. Zijn taken worden door collega’s waargenomen. Loco-burgemeester Karin Walters neemt tijdelijk zijn taken waar. In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek neemt burgemeester Joan de Zwart- Bloch (Blaricum) de voorzittersfunctie over.

Tijdens de wekelijkse vergadering dinsdag van het Hilversums college van burgemeester en wethouders was de stemming behoorlijk aangeslagen door de plotselinge ziekte van de burgemeester, zegt zijn woordvoerster.

Geschrokken

„Ik ben ontzettend geschrokken van het nieuws dat hij ziek is. Ik vond dat ik wat moest doen voor onze burgemeester”, zegt pastoor Dresmé. „Hij werkt al jaren dag en nacht voor Hilversum en alle inwoners. Steunt iedereen in moeilijke tijden. Springt in de bres voor de horeca. Nu moeten we hem steunen en kracht geven voor zijn herstel. Ik heb met zijn vrouw overlegd over het openstellen van de kerk. Ze vindt het een fijne gedachte.” Op verzoek van de familie worden bloemen voor de burgemeester naar de Vituskerk aan de Emmastraat gebracht.

Ook in de andere kerken in Hilversum en de moskeeën kan gebeden worden voor het herstel van Pieter Broertjes.

Dresmé: „We gaan ervoor zorgen dat de kaarten met wensen bij Pieter Broetjes terechtkomen en dat ze voorgelezen worden. Hij moet weten dat we aan hem denken in deze moeilijke tijden.”