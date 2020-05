‘Waarschijnlijk tóch naar Ibiza vanaf juli’

Een bezoek aan het voetbalstadion zit er voorlopig niet in en dus speelt de vraag of trouwe voetbalsupporters gecompenseerd moeten worden. „Er komt een regeling”, vertelt voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns, „al hopen clubs dat seizoenkaarthouders hier geen gebruik van zullen maken.” In plaats daarvan worden er creatieve alternatieven geboden.

