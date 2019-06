Storing in drukkerij: regionale edities via digitale krant

Amsterdam - De drukkerij van TMG heeft in de nacht van donderdag op vrijdag te maken gehad met een technische storing. De totale productie van De Telegraaf is gedrukt. Helaas was het niet mogelijk om de regiopagina’s voor Den Haag, Rotterdam en Utrecht te produceren. Deze abonnees ontvangen vandaag een landelijke editie van De Telegraaf in de bus.