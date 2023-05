Boris Johnson in het nauw om Covid-beleid; commissie wil zijn appjes zien

Dit keer staat Johnson niet alleen. Hij krijgt steun van de regering die alleen de in haar ogen ‘relevante’ berichten wil overdragen aan de onafhankelijke enquêtecommissie die zich buigt over het doen en laten van het land rond de coronacrisis. De voorzitter van de commissie, voormalige hoger beroep-rechter Heather Hallett, wil echter zelf bepalen wat belangrijk is of niet.

Beginfase

Het lijkt vooral te gaan om de beginfase van de epidemie toen Johnson nog niet veel interesse in het onderwerp leek te hebben. Volgens diverse medewerkers waren andere landen al bezig met uitgaansverboden, maar wilde Johnson niet afgeleid worden van het schrijven aan een boek over de schrijver Shakespeare.

Aanvankelijk had Hallett de regering tot dinsdagmiddag vier uur de tijd gegeven om de gevraagde documenten over te dragen. Niet alleen de Whatsapp-berichtjes staan der discussie. De regering wenst ook de gevraagde agenda’s, die vertellen wanneer de premier wanneer waar was, in een niet geredigeerde staat te overhandigen.

De reden dat de regering zich verzet heeft officieel te maken met het feit dat het in strijd zou zijn met de privacyregelgeving en dat het vrijgeven van alle berichten zou betekenen dat politici huiveriger zouden worden bij het versturen van berichtjes. Dat zou weer leiden tot een minder efficiënt beslissingsproces. Maar de aan Johnson gevraagde berichten gelden ook die tussen hem en premier Rishi Sunak .

Deadline

De deadline voor het leveren van de informatie is verlengd tot donderdagmiddag. Als de gevraagde informatie niet wordt geleverd zal een rechter worden ingeschakeld, aldus Hallett

De verhoren van de onderzoekscommissie zouden over twee weken beginnen. Eerst worden nog oud-ministers als David Cameron (premier) en George Osborne (Financiën) die uitleg moeten geven aan het beleid voorafgaand aan de epidemie. Later deze zomer komt Johnson onder vuur te liggen.