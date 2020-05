PvdA'er Martin van Rijn stopt als minister Medische Zorg, VVD heeft opvolger

Van Rijn is sinds 23 maart tijdelijk minister, nadat VVD’er Bruno Bruins oververmoeid raakte. Het was ongebruikelijk voor de VVD om een PvdA’er te benoemen, maar de coronacrisis was belangrijker dan partijbelangen, zo was de gedachte.

Afgelopen dagen lieten PvdA’ers aan De Telegraaf blijken het wel welletjes te vinden. Met Van Rijn in het kabinet werd hun positie als oppositiepartij ingewikkeld. Het was sowieso vooraf afgesproken dat de benoeming van Van Rijn tijdelijk was, al leek het er op dat de VVD met de sociaaldemocraat door wilde. Dat gaat dus niet gebeuren.

„De minister-president kijkt namens het kabinet uit naar de verdere samenwerking met Martin van Rijn in de komende zes weken.”