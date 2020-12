Drankrijder op A12 betrapt met gestolen duiven

Agenten wilden de bestuurder controleren vanwege zijn opvallende rijgedrag. Na een korte achtervolging over de A12 kon de bijrijder direct worden aangehouden. De bestuurder vluchtte en verstopte zich in het riet, maar met behulp van een politiehond werd een geurspoor gevolgd. Na een zoekslag werd degene die achter het stuur zat ook ingesloten.

Auto in beslag genomen

De automobilist bleek onder invloed van alcohol en reed zonder rijbewijs. Omdat het niet de eerste keer was dat hij werd betrapt, is zijn auto in beslag genomen.

De duiven zijn ook in beslag genomen. ,,Ze worden goed verzorgd totdat de rechtmatige eigenaar ze weer kan ophalen’’, zo laat de politie-eenheid Zevenaar weten.