Louisiana maakt zich op voor storm Barry

De storm komt waarschijnlijk in het midden van de staat, ten westen van de stad New Orleans aan land met windsnelheden van zeker 119 kilometer per uur.

De storm gaat gepaard met hevige regenval. Ook de afgelopen dagen was er al veel regen in het gebied als voorbode van de storm.

Een Amerikaan aanschouwt Lake Pontchartrain vrijdag in New Orleans. De harde wind is een voorbode van storm Barry. Ⓒ EPA

Noodtoestand

President Donald Trump heeft de noodtoestand voor de staat uitgeroepen zodat onder andere hulpfondsen kunnen worden aangesproken. De olieproductie in een deel van de Golf van Mexico is gehalveerd omdat olieplatforms zijn geëvacueerd. Een concert van de Rolling Stones zondag in New Orleans is door de autoriteiten afgelast.