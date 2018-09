Van Zutphen benoemd tot nieuwe ombudsman

Vorig jaar mei was het nog de bedoeling dat oud-ANWB-directeur Guido van Woerkom Brenninkmeijer zou opvolgen, maar tegen diens benoeming was veel weerstand vanwege eerdere negatieve uitlatingen over Marokkanen. Hij trok zich terug toen er ook nog kritiek kwam op zijn ontslagvergoeding bij de ANWB.

In een nieuwe procedure werd Van Zutphen door een speciale commissie van Kamerleden verkozen boven 64 andere sollicitanten. Hij is nu nog president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voor die tijd was hij onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Bij de stemming in de Kamer werden 143 stemmen uitgebracht. Daarvan bleken er negen ongeldig. Van de 134 geldige stemmen gingen er 129 naar Van Zutphen. Andere jolige Kamerleden kozen in een geheime stemming voor mensen die geen kandidaat waren, zoals Van Woerkom (twee keer), VVD-Kamerlid Ton Elias, PVV-leider Geert Wilders en oud-tv-ombudsman Frits Bom.

Burgers kunnen bij de ombudsman aankloppen als zij klachten hebben over de overheid en daar geen gehoor voor vinden. De ombudsman kan ook zelf een onderzoek beginnen naar een mogelijke misstand.