Bijna tweehonderdduizend bijen dood door storing 112

,,Uiteindelijk is een van de bewakers de brandweer persoonlijk gaan halen”, zegt hobby-imker Brans. „Begrijpelijk dat die dan te laat is.” Ⓒ EINGEN BEELD

Imkersvereniging Place to Bee is flink getroffen door de urenlange storing bij noodnummer 112, gisteren. Net toen 112 uit de lucht was, brak er brand uit in een van de bijenstallen van de Eindhovense vereniging, waar vier kasten met zo’n tweehonderdduizend bijen stonden. Maar de brandweer kon niet tijdig worden ingeschakeld. Slechts tien tot twintigduizend bijen hebben het overleefd. „Dat zijn twee zwermpjes, met mogelijk de koninginnen. Die hebben we kunnen ’scheppen’ zoals dat heet”, zegt mede-imker Matty Timmermans.