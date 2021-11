Kabinet sleutelt aan compensatie energierekening mkb-bedrijven

Door aan een aantal knoppen te draaien, laat het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer iets meer voordeel terechtkomen bij die mkb’ers met een hoog verbruik. Zo gaan de tarieven in de tweede en derde schijf (hoe hoger de schijf, hoe groter het verbruik) van de belasting op elektriciteit iets omlaag.

In ruil daarvoor daalt het tarief in de eerste schijf iets minder hard dan eerder gepland. En de vaste belastingkorting gaat niet met 265 euro, maar 230 euro omhoog. Door de bank genomen krijgen huishoudens daarmee gemiddeld iets minder compensatie dan in het originele pakket: in plaats van 430 euro, gaat het nu om 422 euro.

Het kabinet gaat daarnaast in gesprek met gemeenten om te kijken of huishoudens met een laag inkomen via gerichte maatregelen nog een extra tegemoetkoming kunnen krijgen voor de stijgende energierekening.