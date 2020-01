Brits evacuatietoestel uit Wuhan landt in Engeland

Het toestel landde op de basis Brize Norton van de Britse luchtmacht. De Britse passagiers worden van daaruit naar een ziekenhuis gebracht. Ⓒ AFP

LONDEN - Een toestel uit het Chinese Wuhan met 83 Britten en 27 mensen uit andere landen is vrijdagmiddag in Engeland geland. Het gaat om een Britse evacuatievlucht die eerder was uitgesteld.