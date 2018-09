'Massale toeloop bij Loterijverlies'

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat de Staatsloterij zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De loterij deed onder meer misleidende mededelingen over winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte daarvan. De zaak tegen de Staatsloterij werd aangespannen door Loterijverlies.

Door de uitspraak heeft Loterijverlies naar eigen zeggen een uitstekend uitgangspunt om voor haar ruim 100.000 deelnemers geld terug te vorderen. Het gaat bij elkaar om „tientallen miljoenen euro's”.

Aanleiding voor het proces was dat de Staatsloterij destijds niet meldde dat ook niet-verkochte loten aan de trekking meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winstkansen kleiner werden dan de consument eerder dacht.

De Staatsloterij laat weten niet van plan te zijn om deelnemers schadeloos te stellen. „Wij respecteren de uitspraak van de rechter, maar het zal nog moeten blijken of we schadevergoedingen moeten uitkeren. Geen rechtbank heeft gezegd dat we dit moeten doen. Wij staan open voor een gesprek met Loterijverlies”,zegt een woordvoerder.

Volgens de zegsman is er geen sprake van dat deelnemers nu nog benadeeld worden, omdat „de trekkingsystematiek in 2008 al is aangepast”.