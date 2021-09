Willem Engel naar verkeerde rechtbank in zaak tegen Belgische viroloog

Engel was niet aanwezig bij de correctionele rechtbank, en ook zijn Belgische advocaat Michael Verstraeten – die ook de man achter het Belgische Viruswaanzin is – was in geen velden of wegen te bekennen. Ze hadden een zaak aangespannen omdat de viroloog de salsaleraar met dreadlocks extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. Van Ranst was wel bij de uitspraak, en zuchtte diep na afloop van de ultrakorte bijeenkomst.

„Dit is misbruik van de rechtsgang in België”, zei Van Ranst. „Ik ben het wel een beetje beu. Vanaf het begin al. Maar de uitspraak was voor hem niet belangrijk. Hij wist waarschijnlijk al dat hij ging verliezen, maar bij de vorige zitting waren meer camera’s aanwezig en daar gaat het hem vooral om.”

De zaak werd niet-ontvankelijk verklaard omdat de uitlatingen van Van Ranst over Engel – in een krant en op sociale media – vallen onder zogeheten ’drukpersmisdrijven’. Die vallen niet onder de correctionele rechtbank. Alleen het hof van assisen kan daarover oordelen.

In beroep

Engel laat in een reactie weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. „We hielden hier rekening mee, het had ook niet onze hoogste prioriteit om bij de uitspraak aanwezig te zijn. Maar wij zijn van mening dat we wel bij het juiste hof waren. Ik heb het idee dat de rechter er niet zo veel zin in had en er zo vanaf wilde zijn.”

Willem Engel: „Elke persoon of organisatie die ons schade toebrengt, kan een rechtszaak verwachten.” Ⓒ ANP/HH

Van pesterijen is volgens Engel geen sprake. „Ik ben gewoon niet gediend van zulke uitspraken. Elke persoon of organisatie die ons schade toebrengt, kan een rechtszaak verwachten.”

Nieuwe zaak

Maandag zou een nieuwe zaak volgen die Engel tegen Van Ranst heeft aangespannen, maar die wordt voorlopig uitgesteld. Die zaak heeft te maken met uitspraken die de viroloog deed in aanloop naar het proces van deze donderdag. Hij noemde Engel daarin onder andere opnieuw een virusontkenner. Omdat het een tv-interview betreft, zal dat mogelijk niet onder een drukpersmisdrijf vallen, maar Van Ranst – die op Twitter ook volop werd belaagd door de Viruswaarheid-voorman – is vol vertrouwen over de afloop.

„Weer gaan ze die zaak heel zichtbaar verliezen. Het is inderdaad geen drukpersmisdrijf, maar ook in dit dossier is hij kansloos. Ik hoop dat hij nu een boete van de rechtbank krijgt wegens het misbruiken van de rechtsgang.”