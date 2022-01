Brussel wil klimaatles in klas, terwijl EU-bestuur helemaal niet over onderwijs gaat: ’Propaganda’

„Alle leerlingen hebben van jongs af aan kansen nodig om duurzaamheid te begrijpen én actie te ondernemen om onze planeet en onze toekomst te beschermen”, stelt de Bulgaarse eurocommissaris Mariya Gabriel (Jeugd).

De wens om de thema’s klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid steviger door te laten klinken in het klaslokaal is enigzins opvallend: Brussel gaat niet over het onderwijsbeleid. Dat is tevens de reden waarom het dagelijks EU-bestuur niet op de proppen komt met een wetsvoorstel. Wel doet Brussel een voorstel voor een ’aanbeveling’. Als onderwijsministers van lidstaten daarmee akkoord gaan roepen ze zichzelf op om aan de slag te gaan met de groene thema’s in het onderwijs.

’Propaganda’

De Nederlandse Europarlementariër Rob Roos van JA21 is uiterst kritisch over het voorstel: „Deze aanbevelingen uit Brussel zijn niets meer dan politieke ideologie en propaganda om onze jeugd een door de EU gewenste richting in te duwen.”

De politicus is niet gelukkig met de Europese bemoeienis en vindt dat het onderwijs aan de lidstaten moet worden overgelaten. Roos: „Als we een betere wereld willen organiseren moeten we onze kinderen kritisch leren denken, weerbaar maken en vooral exacte vakken onderwijzen zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dat geeft echte handvatten voor het oplossen van problemen.”