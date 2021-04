Reeks woningen beschoten in Den Helder

Er zouden zeker tien schoten zijn afgevuurd. Omwonenden hebben knallen gehoord die klinken als vuurwerk. De politie weet nog niet of een van de woningen het doelwit was van de schietpartij.

De politie heeft tot diep in de nacht onderzoek gedaan, meldt Noordhollands Dagblad. Een gedeelte van de binnenstad is afgezet. Een forensisch expert heeft kogels en hulzen verzameld als bewijsmateriaal.

Onduidelijk is of er gewonden zijn of dat er verdachten zijn aangehouden.

