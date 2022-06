Oorlog in Oekraïne Oekraïne wil Russische tankwrakken tentoonstellen in Europa

Kopieer naar clipboard

Een verwoeste Russische tank Ⓒ ANP / AFP

KIEV - Oekraïne is van plan verwoeste Russische tanks in Europa tentoon te stellen. Het idee achter de tour door Europese landen is de aandacht van het publiek bij de oorlog in Oekraïne te houden