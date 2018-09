Doodsbedreigingen ambtenaren tegen Franse minister

Macron heeft aangifte bij de politie tegen deze overheidsdienaren gedaan. Zijn ingrepen raken ook ambtenaren in hun beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden. ,,U zult het met me eens zijn dat vooral dit zeer schokkend is'', zo benadrukte Macron maandag dat ambtenaren zich niet tegen de politiek kunnen keren.

Met zijn hervormingsplannen wil hij de blokkades van de groei in de Franse economie opheffen. Die economie lijdt onder een hoge werkloosheid en ver achterblijvend economisch herstel.

Notarissen op straat

Macron probeert het Franse gesloten systeem voor beroepen, waaronder notarissen, open te breken. Zij mogen nu vaste, hoge tarieven rekenen. De minister wil hier marktwerking toelaten, wat tot prijsdalingen moeten leiden. Die plannen leidden voor het eerst in decennia tot protesten met notarissen in de straten van Frankrijk.

Hij wil ook winkelen op zondag langer mogelijk maken. Iets wat tot felle demonstraties leidde van winkelpersoneel dat vreest hier relatief slecht voor beloond te worden.