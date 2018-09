Bom ontploft net na vertrek president Nigeria

Nigeria gaat over twee weken naar de stembus voor presidents- en parlementsverkiezingen. Jonathan woonde in het stadion van Gombe een partijbijeenkomst bij.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk zit de terreurbeweging Boko Haram erachter. Die heeft de stad al verschillende keren getroffen, zondag nog met een bomaanslag bij een moskee. Daardoor kwamen vijf mensen om het leven.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de deelnemers aan de presidentsverkiezingen maandag gewaarschuwd dat zij niet moeten oproepen tot geweld. „Uit ervaring blijkt dat een verkiezingsstrijd, als die ontspoort, tot geweld kan leiden en zelfs tot massale misdaden”, verklaarde het hof.

In 2011 kwamen ongeveer achthonderd mensen om het leven bij rellen in het overwegend islamitische noorden, nadat de islamitische presidentskandidaat Muhammadu Buharivan van Jonathan had verloren. Jonathan is een christen uit het zuiden van het land. Bij de komende verkiezingen nemen de twee het weer tegen elkaar op.