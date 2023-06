Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Herverkiezing leidt tot verdere verwijdering met EU Erdogan zit met zijn Turkije in een machtige positie

Door MAARTEN VAN AALDEREN

Terwijl de Turkse president Erdogan weer eens de verkiezingen heeft gewonnen is de frustratie onder de circa 48% van de Turken die voor de oppositie koos enorm. Ruim twintig jaar verliezen ze al de volksraadplegingen. Bovendien werkt Erdogan polariserend. Je zal maar als jonge lesbienne moeten aanhoren hoe Erdogan tijdens zijn eerste overwinningsspeech een spottende tirade tegen de lhbti-gemeenschap houdt. Of in de gevangenis moeten blijven zitten, terwijl je weet dat als de oppositie had gewonnen je vrijheid was teruggekeerd.