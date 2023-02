Tiktokker (27) valt bij maken video van metershoge klif

Dat gebeurde zondag in de buurt van de vuurtoren bij Cabo Rojo, een bij toeristen favoriete fotolocatie. De 27-jarige Edgar Garay was daar met zijn neef, die hem herhaaldelijk zou hebben gewaarschuwd niet te dicht bij de rand te komen. Een misstap later stortte Garay een kleine 25 meter in de diepte, schrijven Amerikaanse media.

Edgars broer Carlos verklaart tegenover tv-station WTHR dat zijn broer een fanatieke Tiktokker was. „Hij was dol op het uploaden van video’s. Helaas was hij dat aan het doen toen hij te dicht bij de rand kwam.”

De kliffen bij Cabo Rojo, niet ver van de plek waar Edgar Garay naar beneden stortte. Ⓒ Getty Images

Het lichaam van Edgar Garay werd teruggevonden in een onderwatergrot. Hij bleek zeer ernstig hoofdletsel te hebben opgelopen bij zijn val.