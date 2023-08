Eigenaar zonnebloemenveld met bijzondere oproep: ’Stop met naaktfoto’s nemen tussen de bloemen’

Op Facebook deelt het bedrijf de oproep, nadat een vrouw klaagde dat haar zoon plotseling oog in oog stond met een vrouw die enkel een string droeg. Bovendien zouden er op een dag drie mensen zijn geweest die naakt door het zonnebloemenveld struinden. Daar moet het nu afgelopen mee zijn.

„Dat hier foto’s worden gemaakt, is niks nieuws, maar die waren altijd respectvol, zodat andere mensen er geen last van hadden”, vertelt beheerder Sam Wilson aan de BBC. Daar is nu dus verandering in gekomen. „We vragen mensen om hun kleren aan te houden. Dit is een plek voor gezinnen.”

Het Facebook-bericht kan op veel reacties rekenen. Zo zijn er mensen die niet op naakte mensen zitten te wachten en daarom de oproep steunen. Iemand die er wel de humor van in kan zien vroeg: „Waar is dit veld? Ik vraag dit voor een vriend.” Er zijn echter ook mensen die het probleem niet zo zien. „Er is niks mis met topless”, zegt iemand. „Als je kinderen blijft leren dat het niet goed is, blijft het taboe bestaan.”