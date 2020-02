Zes maanden cel voor Donovan A. geëist in spookwoningenzaak

De Rijswijkse politieambtenaar Donovan A. (35) heeft zich meerdere keren schuldig gemaakt aan schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat stelde de officier van justitie in de Haagse rechtbank op de vijfde dag van het monsterproces naar aanleiding van de invallen in de spookwoningen in de nieuwbouwwijk Ypenburg.

Hierbij werden miljoenen euro’s contant geld, wapens en drugs gevonden. Volgens de officier zocht politieadviseur A. jarenlang in de systemen naar informatie over bekenden en medeverdachten in deze zaak. Hij maakte hier foto’s van die op zijn mobiele telefoon werden teruggevonden.

De officier stelde dat het niet is aan te tonen dat de politiefunctionaris geld ontving voor het lekken. „Maar de zaak is hem wel zwaar aan te rekenen, want van een politieambtenaar wordt verwacht dat hij onkreukbaar is.”

Buiten functie gesteld

Hij zou, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, hierom zes maanden de cel in moeten. En hij zou twee jaar lang zijn ambt niet mogen uitoefenen. A. is wel buiten functie gesteld maar het is nog niet bekend of hij wordt ontslagen.

De politiefunctionaris hield vandaag zijn mond, maar vertelde afgelopen woensdag aan de rechters dat het heel goed kon zijn dat hij voor collega’s foto’s van de beeldschermen maakte omdat dat toen gebruikelijk was. Hij gaf wel toe een keer in het systeem, op verzoek voor medeverdachte Van H., te hebben opgezocht of er een bekeuring openstond. „Achteraf is dat misschien stom”, zo liet hij weten.

Donovan A. werd op 5 maart 2019 opgepakt met 17 verdachten door een enorme politiemacht die 22 appartementen binnenviel. Bij elkaar werd minimaal acht miljoen euro gevonden. Zes miljoen lag verstopt achter een bed in een woning aan de Haagse Speerpunt. De enorme stapels geld werden gevonden door politiespeurhond Bob. Er werden ook 25 auto’s, merkkleding, dure sieraden en horloges en drugs in beslag genomen. „Een vermenging van de boven- en onderwereld in de mooie appartementen boven het Ypenburgse winkelcentrum. Een concentratie van criminele activiteiten tussen het winkelende publiek”, aldus de officier.

Safehouses

Justitie liet weten dat in het onderzoek Abeka was gebleken dat de appartementen werden gebruikt door criminelen als safehouses en als opslag. Hierop werd de grote inval gepland.

Eerder deze week hoorden enkele verdachten meerdere jaren cel tegen zich eisen voor hun rol in de gigantische witwaszaak. Tegelijk met de eis tegen Donovan A. werd tegen Satish F. (44) 3,5 jaar cel geëist in de spookwoningenzaak voor het witwassen van minimaal 453.005 euro. Deze verdachte verklaarde dat hij dit geld had verdiend met gokken en het verhandelen van auto’s. Maar de officier geloofde hier niets van. „Het is algemeen bekend dat je daar meer mee verliest dan wint” zei hij onder andere tegen de aanwezigen.

Anthony van H. (58) hoorde 3 jaar cel tegen hem eisen, ook vanwege het witwassen van geld dat uit misdrijf afkomstig was. Hij zou deels met Donovan A. en vooral met Satish F. zich schuldig hebben gemaakt aan het doen van grote contanten stortingen en het uitbetalen van salaris aan mensen die in dienst waren van bedrijven op hun naam, maar daar geen werkzaamheden voor uitvoerden.

Peperdure appartementen

Volgens de officier is dit ook een vorm van witwassen van geld afkomstig uit criminele activiteiten. Ook het betalen van de huur van de peperdure appartementen ging volgens de officier van justitie op een dubieuze manier. „Ze waren de facilitators van de onderwereld. Als je een appartement wilde huren zonder een aantoonbaar inkomen of een auto wilde leasen kon je daar terecht”, aldus de officier.

Maandag komen de advocaten van de verdachten aan het woord om hun visie te geven.

De uitspraak tegen alle verdachten in de spookwoningenzaak is op 24 februari.