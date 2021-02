Hond komt om het leven bij brand in garage

De brand brak even voor vijf uur uit in een garage van een vrijstaande woning aan de Baldessenweg. Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten, de bewoners waren niet thuis. De hond bevond zich in de garage.

De brandweer zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in om het vuur te blussen. Even voor half zes was de brand onder controle. De garage heeft flinke brand- en rookschade opgelopen, de woning alleen rookschade.

Onderzoek

De omgeving heeft geen hinder ondervonden van de brand. De veiligheidsregio Limburg-Noord zal een onderzoek naar de oorzaak van de brand instellen.