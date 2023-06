Premium Het beste van De Telegraaf

Overleven tussen muggen en slangen Colombiaanse kinderen gevonden dankzij mix van westerse techniek en traditionele kennis

Door onze redactie buiteland

Toen de kinderen na 40 dagen waren gevonden, zijn ze per helikopter uit de jungle getakeld. Ⓒ ANP/HH

BOGOTA - De vier kinderen, in de leeftijd van dertien, negen, vier en een jaar oud, verblijven na hun wonderbaarlijke vondst in de jungle nog minstens twee weken ter observatie in een militair ziekenhuis. Langzaam komen er steeds meer verhalen los van wat de kinderen in de jungle hebben meegemaakt te midden van talloze muggen, giftige slangen en wilde dieren.