Nieuwe beweging van Pegida-afvalligen

Volgens Oertel is Directe Democratie voor Europa niet bedoeld als concurrent van de Patriottische Europeanen Tegen Islamisering van het Avondland (Pegida). Daarom wordt er volgens haar ook niet op maandag maar op zondag gedemonstreerd. Voor komende zondag staat een eerste betoging op de agenda. Oertel stapt vorige week samen met vier andere bestuurders van Pegida op. Zij hebben zich ook aangesloten bij de nieuwe beweging.

De demonstratie van Pegida in Dresden voor deze maandag is afgelast. Het wachten is op de verkiezing van een nieuwe leider. Komende maandag is er vooralsnog wel een Pegidamars gepland.