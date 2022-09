Zweedse seismische dienst: krachtige ontploffingen gemeten bij Nord Stream

De lekkages bevinden zich buiten de territoriale wateren, maar in de economische zones van Denemarken en Zweden.

Volgens directeur Björn Lund kan er geen twijfel over bestaan dat het om explosies gaat. Er wordt over gespeculeerd dat er sabotage is gepleegd aan Nord Stream 1 en 2, die vanuit Rusland via de Oostzee gas vervoeren naar Duitsland. Momenteel zijn de leidingen niet in gebruik, maar ze bevatten wel gas.

Een van de explosies had volgens Lund een kracht die vergelijkbaar is met een beving van 2,3 op de schaal van Richter. De schok werd geregistreerd op maarliefst 30 meetstations in het zuiden van Zweden. De eerste explosie werd iets na 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag en de tweede om iets na 19.00 uur maandagavond.

De gaslekken zijn waargenomen door schepen in het gebied, die vervolgens de autoriteiten hebben gewaarschuwd. Een groot gebied is nu verboden terrein voor schepen. De Zweedse seismologische dienst krijgt normaal gesproken waarschuwingen als er militaire oefeningen worden gehouden in het gebied, maar zegt die nu niet gekregen te hebben.

Bekijk hier de beelden. Tekst loopt door onder de video.

Waarschuwing voor drones

Eerder deze week hebben Noorse autoriteiten gewaarschuwd voor ongeïdentificeerde drones in de buurt van offshore olie- en gasplatforms. Bij meerdere installaties zijn volgens Noorse media al drones gezien. Noorwegen waarschuwt voor het risico op ongelukken of opzettelijke aanvallen.