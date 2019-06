Slob: NPO moet mee met de tijd

„De publieke omroep moet mee kunnen bewegen met het mediagebruik van zijn kijkers”, zegt de bewindsman over die keuze. „Op die manier kan budget vrijkomen voor gerichtere programmering voor bepaalde doelgroepen die vooral via non-lineaire kanalen bereikt kunnen worden.”

Bovendien wil het kabinet voor 20.00 uur geen reclame bij de publieke omroep. Online verdwijnen advertenties en spotjes helemaal. Er is ook onderzocht of reclame compleet kan verdwijnen bij de NPO, maar dat lijkt het kabinet op dit moment te ingrijpend. „Bij een reclamevrije omroep zal de inkomstenderving zeer fors zijn. Deze stap in één keer zetten, lijkt het kabinet onverstandig en onhaalbaar”, aldus Slob. Volgens de minister moet er wel worden ingegrepen om de publieke omroep toekomstbestendig te maken. „Dat vraagt om ingrijpende keuzes.”

Aspirant-omroepen hoeven straks maar 50.000 leden te hebben om door te mogen gaan, nu zijn dat er nog 150.000. Voor bestaande omroepen gaat de ledeneis van 100.000 gelden. Mogelijk verdwijnt daardoor bijvoorbeeld de tien jaar jonge omroep Powned, bekend van Dominique Weesie en presentator Rutger Castricum. Zij noemen het huidige ledensysteem achterhaald.