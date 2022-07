New York in de ban van ’Jaws’; vijf aanvallen in twee weken tijd

Dat bleef tot nu toe zonder fatale gevolgen, vermoedelijk omdat de haaien in de New Yorkse wateren niet van het formaat witte haai zijn. De stranden van Long Island worden vooral bezocht door (ook zeer gevaarlijke) tijgerhaaien, zandtijgerhaaien (of zandhaaien), schemerhaaien, tolhaaien en kleinere exemplaren van de witte haai, meldt het Shark Research Institute aan de NY Post. De laatste aanval was woensdag, toen een man in heupdiep water door een haai werd gebeten. Naast de bijtincidenten werden ook meerdere waarnemingen gedaan van haaien vlakbij het strand.

Volgens sommige experts is de golf aan haaienaanvallen ook goed nieuws. Waar haaien zijn, is ook prooi en dat duidt erop dat de wateren van Long Island aanmerkelijk schoner zijn dan ze waren. Prooivis was schaars door vervuiling en overbevissing, maar kennelijk weer in overvloed aanwezig.

De meest waarschijnlijke daders van de recente bijtincidenten zouden de zandtijgerhaaien zijn. Deze haaien kunnen zo'n drie meter lang worden en bijten meestal per ongeluk in een menselijke ledemaat, als ze op jacht zijn naar vis. Vaak is één hapje genoeg en gaan ze snel verder. De gevreesde witte haai houdt zich in de regel noordelijker op.

Overigens is de kans dat een mens door een haaienaanval om het leven komt, niet heel groot. Volgens de International Attack Shark File van het Florida Museum is die kans ongeveer 1 op 3,7 miljoen. Ter vergelijking: de kans dat iemand overlijdt door een blikseminslag wordt berekend op ongeveer 1 op 80.000. Dit zijn de cijfers voor de Verenigde Staten.