Frankrijk wil nieuwe deal voor Griekenland

Sapin zei dat Griekenland in de eurozone hoort. De minister denkt dat Griekenland zijn problemen te boven zal komen en dat er dialoog moet komen met alle belanghebbenden. Hij herhaalde dat het legitiem is voor Griekenland om te onderhandelen over manieren om zijn schuldenlast te verlichten. Sapin stelde dat de Griekse regering de komende dagen moet zorgen voor rust bij het opzetten van een hervormingsprogramma.

Varoufakis liet weten dat er gesprekken moeten komen om een gezamenlijke overeenstemming te bereiken die voor iedereen voordelig is. Hij zei dat de Griekse hervormingsplannen zijn voorgelegd aan Sapin. Athene wil geen nieuwe noodleningen, zei de minister.

Investeringen

Volgens Sapin is het vooral belangrijk dat er investeringen worden gedaan om de economische groei in Griekenland en de rest van Europa weer aan te jagen. Van kwijtschelding van schulden kan echter geen sprake zijn, aldus de minister.

Varoufakis gaf aan uit te kijken naar zijn ontmoeting met de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, die binnen 24 uur moet plaatsvinden. De Griek zei tevens dat hij heeft gesproken met de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde.

Alternatief

De Duitse krant Handelsblatt meldde zondag dat de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de trojka van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF zou willen afschaffen en snel met een alternatief voor de trojka wil komen. Griekenland liet vrijdag namelijk weten niet langer met de trojka te willen samenwerken.

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft echter wel aangegeven dat Griekenland zijn financiële verplichtingen aan de ECB en het IMF wil nakomen. Tsipras ontmoet deze week onder anderen de Franse president François Hollande en Juncker.