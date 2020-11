’Giftige stof’ blijkt stinkende kattenbak, brandweer rukt voor niets uit

In een woning in Amsterdam-Noord werd melding gemaakt van een vreemde geur, zo meldt AT5. Omdat gevreesd werd voor mogelijk giftige stoffen, werd de brandweer ingeschakeld. Het rook inderdaad vreemd in het huis, maar dat had niets te maken met gevaarlijke stoffen; de kattenbak bleek al heel lang niet schoongemaakt te zijn.

En dus konden de brandweermannen weer terug naar de kazerne. Of de kattenbak meteen een grondige schoonmaakbeurt heeft gekregen, is niet duidelijk.