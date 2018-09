'Opbrengst ABN Amro terug naar belastingbetaler'

Het is de bedoeling om de aandelen die de Staat nu houdt in ABN Amro vanaf 2016 in etappes naar de beurs te brengen. De eerste pluk aandelen die zou worden verkocht zou tussen de €1,5 en €4,5 miljard kunnen opleveren, rekenen de economen voor.

Het geld dat daarmee wordt opgehaald zou moeten terugvloeien naar de schatkist. Maar "de Nederlandse staatsschuld is een van de laagste van Europa en de rentelasten liggen historisch laag", benadrukken Van der Ploeg en Vermeend.

"Een veel beter idee is om dit bedrag in de vorm van een eenmalige belastingvermindering terug te geven aan de ongeveer 11 miljoen belastingbetalers, die ieder een gelijk bedrag krijgen."