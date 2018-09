,,Aan de wind misten we snelheid''

,,Tussen Singapore en Sanya, op een aan de windse koers, hadden we niet genoeg snelheid´´, aldus Bekking vlak na aankomst. ,,Je begint je af te vragen of we geen schade aan het onderwaterschip hebben opgelopen. Want we zijn tijdens deze etappe tegen ontzettend veel rommel opgevaren.´´

Boomstammen

De boten kwamen in de vervuilde Indische Oceaan niet alleen ontelbare plastic zakken tegen, maar ook zware zaken zoals boomstammen. ,,Mogelijk is de kiel daardoor beschadigd geraakt´´, aldus de schipper. ,,Ook hebben we heel veel olie op de romp zitten. Dat remt ook af.´´

Voorsprong

Over het verloop van de race zegt Bekking: ,,Dongfeng nam al vanaf het begin de leiding, kwam in een ander weersysteem terecht en wist hun voorsprong vast te houden. We hebben pech gehad.´´

Vol gas

Door de vijfde plaats van Team Brunel verliezen dit Nederlandse team hun leidende positie in het algemeen klassement, ze staan nu op de derde plaats. ,,We hebben gewoon pech gehad. We gaan vol gas geven voor de volgende etappe.´´