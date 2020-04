Schulden dreigen voor studenten zonder bijbaan

De 23-jarige Suraya Tamis verhuisde begin dit jaar naar Scheveningen om in Leiden de opleiding rechten te gaan volgen. „Maar studeren is een kostbare bezigheid ”, zegt de Maastrichtse. „Om dit allemaal te kunnen betalen werkte ik elke week 24 uur als gastvrouw. Nu zit ik noodgedwongen thuis en ben ik flink wat inkomsten kwijt.”

’Spaarrekening is leeg’

Tamis mist maandelijks duizend euro per maand. „Dat is heel veel geld. Ook de spaarrekening is nu leeg, maar de kosten zoals het collegegeld en de huur lopen gewoon door”, zegt Tamis bezorgd. „Mijn hoop was dat de gemeente Den Haag mij kon helpen, door mij net zoals andere groepen aanspraak te laten maken op de noodregelingen.”

’Twee keuzes’

Daar ving de rechtenstudent echter bot. „Bij de gemeente vertelden ze vertelden mij letterlijk dat ik twee keuzes had. Ik moest maar een studieschuld nemen of stoppen met studeren om een bijstandsuitkering aan te vragen”, zegt de studente. „Maar dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Je zegt ook niet tegen een zelfstandige ondernemer dat hij in deze crisis maar een lening moet afsluiten.”

De situatie van Tamis staat niet op zichzelf, vertelt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Jong. „Wij horen vaker dat gemeenten studenten in financiële problemen aanraden om zich maar uit te schrijven voor hun studie zodat ze een uitkering kunnen aanvragen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.” Van Weegberg constateert dat studenten door de coronacrisis keihard in hun portemonnee worden geraakt. „Gemiddeld missen zij nu 530 euro, veelal doordat ze door hun werkgevers als eerste de laan zijn uitgestuurd.”

Niet in noodpakket

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de Nederlandse student gemiddeld 17 uur per week werkt. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is het aantal werkende uren jaarlijks gestegen. Volgens Van Weegberg hebben veel studenten een flexcontract, waardoor werkgevers relatief makkelijk van ze af kunnen. „Ze kunnen geen uren claimen en worden door hun werkgevers vaak niet meegenomen in het pakket aan noodmaatregelen wat dit kabinet ter beschikking heeft gesteld.”

Het inkomensverlies zorgt voor een groot aantal problemen, doordat studenten het niet meer lukt om alle vaste lasten te betalen. „Er zijn door dit kabinet tal van maatregelen genomen om mensen uit de brand te helpen, behalve studenten. Tegen die groep zegt dit kabinet: leen maar extra geld bij DUO. Dat is een heel slecht signaal en zorgt op de lange termijn voor hele grote problemen”, aldus Van Weegberg.

Lenen geen optie

Tamis vertelt dat lenen geen optie voor haar is. „Ik doe er juist alles aan om mijn studieperiode schuldenvrij af te ronden. Maar ik heb nu geen idee hoe ik deze situatie ga overbruggen. Nu mijn zuurverdiende financiële buffer op is, kan ik mogelijk volgende maand al niet meer de huur betalen.”

Voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond Ⓒ De Telegraaf

Ook op de woonmarkt voor studenten is het momenteel kommer en kwel. Recentelijk maakte het kabinet bekend dat huurders tijdens deze coronacrisis niet zomaar hun huizen uit kunnen worden gezet, maar daar lijken niet alle huisbazen zich aan te houden, zegt Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond.

Beruchte huisjesmelkers

„De grote huurcorporaties lijken deze maatregelen te accepteren, maar de beruchte huisjesmelkers zetten niet-betalende studenten nog altijd onder druk om te betalen of om anders hun kamers op te zeggen. De huisbazen hebben keuze uit duizenden studenten, dus waarom zouden ze medelijden hebben met studenten die de huur niet kunnen ophoesten”, vertelt ze.

Dat gemeenten studenten aanraden om zich dan maar uit te schrijven voor hun studie, vindt Rutten bizar. „Als je je uitschrijft voor je studie en er komt straks dan toch een aparte regeling voor studenten, dan heb je nergens meer recht op”, waarschuwt ze. De gemeente Den Haag is gevraagd om commentaar, maar reageert niet.

Volgens Van Weegberg zijn dit soort adviezen niet nodig als werkgevers studenten gewoon meenemen in het noodpakket van het kabinet. „En dat gebeurt nu nog te weinig. Studenten vallen nu tussen wal en schip en zijn daardoor te vaak de klos.”

Afgelopen week heeft D66-fractieleider Jetten aandacht gevraagd voor studenten die in de knel komen omdat hun inkomsten wegvallen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) raadde studenten die in financiële moeilijkheden zijn gekomen aan om zich te melden bij DUO. “Ze komen wellicht in aanmerking voor een aanvullende beurs, een lening of een collegegeldkredietverhoging”, zei de CDA-bewindsman. Hij wees er verder op dat DUO coulance is bij het betalen van collegegeld.