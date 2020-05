Woning in Rotterdam beschoten

„Agenten zien meerdere kogelinslagen in een woning”, zo is te lezen op Twitter. „Onderzoek wordt gestart.” De politie heeft de straat afgesloten.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is onduidelijk.

Volgens Rijnmond is het de vierde keer in korte tijd dat er geschoten wordt in Rotterdam. Onder meer een woning aan de Potgieterstraat, een winkel die pakketten verstuurt en een Surinaams eethuis moesten het in een week tijd ontgelden.