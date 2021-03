Briefstemmen verloopt niet bepaald soepel: in één gemeente 8,5 procent ongeldig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken sluit de luiken nu het stemmen per post veel minder goed lijkt te gaan dan gedacht. Een woordvoerster van het ministerie van het departement wil er niet meer over zeggen dan dat ’de signalen bekend zijn, en dat er naar wordt gekeken’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat er geen compleet overzicht is.

De voornaamste reden dat een stem ongeldig werd verklaard, is volgens de NOS omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten. Dat is namelijk niet de bedoeling. Een stem moet geheim blijven, waardoor zo’n envelop niet open mag worden gemaakt. Dergelijke briefstemmen worden terzijde gelegd. Vervolgens kan een goed ingestuurde stem alsnog om andere redenen worden afgekeurd. Onder de streep houdt het allebei in dat ze niet meetellen, ook niet bij de opkomst.

Novum

Achter de schermen bij het departement wordt in ieder geval niet ontkend dat dergelijke signalen ook uit andere gemeenten komen. Een woordvoerster van de Kiesraad zegt daar in een reactie nog geen zicht op te hebben. Stemmen per post is een novum in Nederland. 70-plussers mochten tot afgelopen vrijdag 17 uur hun stem uitbrengen op die manier.

Het is de bedoeling dat kwetsbare ouderen daardoor niet naar het stemlokaal hoeven, waardoor besmetting met het coronavirus kan worden voorkomen. Vanuit Binnenlandse Zaken wordt verder niet gereageerd op de omvang van problemen met briefstemmen en wat dat mogelijk voor gevolgen kan hebben op de uitslag.

Instructie

Bij de stembiljetten die ouderen per post kregen zat een instructie, en tot afgelopen vrijdag kon er een nieuwe briefstem worden verkregen en verstuurd. Hoe vaak dat gebeurde is onduidelijk. Ook daarover wil het ministerie als coördinator van het proces weinig kwijt. „Dat weten gemeenten”, zegt een woordvoerster.

Eerder schreef demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer dat van de eerste 400.000 briefstemmen die PostNL ontving, 2,5 procent ongeldig is verklaard. Het gaat in totaal om zo’n 10.000 stemmen. Fouten die nu nog worden ontdekt kunnen tot en met woensdag nog wel worden hersteld, maar dan krijgen kiezers een regulier stembiljet ter vervanging. Maandag, dinsdag en woensdag worden nog volop briefstemmen gecontroleerd.