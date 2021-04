Binnenland

’D-reizen geeft aan dat eisen voucherfonds te streng zijn’

Het faillissement van D-reizen roept in de Tweede Kamer de vraag op of duidelijkheid over het voucherfonds niet te laat is gekomen. Demissionair minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) vraagt de Kamer vooral om begrip: „Er is geen onnodige vertraging geweest.”