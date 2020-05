Roy (75) van Siegfried overleden aan corona

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In 2003 raakte Horn zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Er kwam abrupt een einde mee aan de voorstellingen. Horn zou nooit volledig herstellen van het ongeluk.

De dompteur overleed volgens zijn management in een ziekenhuis in Las Vegas. Zijn manager zei eind april nog dat Horn onder behandeling stond voor corona en in goede doen was.

„Roy was zijn hele leven een vechter, ook in zijn laatste dagen”, zegt Siegfried Fischbacher in de verklaring. „De wereld heeft een van de groten der goochelkunst verloren, maar ik heb mijn beste vriend verloren.”

Volgens het management van Horn stonden Siegfried & Roy met hun shows aan de wieg van „het moderne tijdperk van entertainment in Las Vegas.” „Vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, wist ik dat Roy en ik de wereld zouden veranderen”, aldus Fischbacher. „Er kon geen Siegfried zijn zonder Roy, en geen Roy zonder Siegfried.”

Cheeta

Horns voorliefde voor exotische dieren werd al vroeg in zijn leven duidelijk. Op jonge leeftijd adopteerde hij een wolfshond en een cheeta uit een dierentuin in Bremen. De illusionist ontmoette Siegfried voor het eerst in 1957 op een cruiseschip, waar zij toen allebei werkten. Horn assisteerde Fischbacher bij goocheltrucs die hij uitvoerde voor passagiers. Van daaruit gingen de twee samen optreden in kleine theaters in Europa.

In de jaren zestig belandde het duo voor het eerst in Las Vegas, waar zij hun grootste successen beleefden. Tussen 1989 en 2003 traden Siegfried & Roy op in The Mirage, een van de voornaamste casinohotels in de stad. Met de show was destijds een recordbedrag van dertig miljoen dollar aan productiekosten gemoeid.