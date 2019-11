Heel Curaçao zonder stroom

Elektriciteitsbedrijf Aqualectra liet na drie uur weten dat het eiland binnen vier tot zes uur weer volledig over stroom kan beschikken. Eerder gaf het aan te hopen dat alles snel zou zijn opgelost. Maar dat is niet gelukt.

Verschillende bedrijven hebben als gevolg van de storing de deuren gesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De laatste keer dat het eiland door een algehele black-out werd getroffen was in 2006.