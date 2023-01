Taiwan biedt China coronahulp aan

„Zolang er behoefte is, zijn we bereid om de nodige hulp te bieden op basis van humanitaire zorgen”, aldus Tsai in haar nieuwjaarstoespraak. Ze hoopt dat de Taiwanese hulp „meer mensen uit de pandemie helpt” en kan bijdragen aan een „gezond en veilig nieuwjaar.”

China heeft in december, drie jaar na het begin van de pandemie, zijn strenge zerocovidbeleid losgelaten. Ziekenhuizen stromen vol, crematoria draaien overuren en apotheken hebben geen koortsmedicijnen meer. De Chinese president Xi Jinping verklaarde zaterdag in zijn nieuwjaarstoespraak dat het „licht van hoop recht voor ons staat” nu de aanpak van de pandemie „een nieuwe fase” ingaat.

Een dag eerder verklaarde Xi dat Beijing „resoluut heeft gevochten tegen pogingen van separatisten om ’Taiwan-onafhankelijkheid’ na te streven en tegen de tussenkomst van externe krachten in deze kwestie.” Taiwan raakte in 1949 na een burgeroorlog gescheiden van de rest van China, dat het eiland ziet als een afvallige regio die op een dag desnoods met geweld moet worden ingelijfd.

Over de relatie met China zei Tsai dat oorlog nooit de manier is om problemen op te lossen. Ze riep op tot dialoog, iets wat Beijing weigert met het bestuur van Taiwan. Tsai verklaarde verder dat de militaire activiteiten van China bij Taiwan niet bijdragen aan de regionale vrede en stabiliteit.