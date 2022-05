Den Haag wil ’verrassingsdemo’ met tractoren en vrachtwagens harder aanpakken

Aanleiding voor de discussie is de verrassingsdemonstratie van Freedom Convoy op 12 februari. Honderden vrachtwagens en tractoren veroorzaakten een verkeersinfarct in de Haagse binnenstad. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente en de politie had grote moeite om de actie te beëindigen. „Hagenaars konden geen kant op en kampten met enorme geluidsoverlast van toeterende vrachtwagens. Ik hoorde van bewoners en ondernemers van de Denneweg dat de panden ervan trilden”, zegt het VVD-raadslid. „De wegen rondom het Binnenhof stonden zo vast dat geen ambulance er door kon. Wat als iemand een hartaanval had gekregen en hulp te laat kwam?”

De gemeente en politie werden verrast door de actie en dat moet volgens haar worden voorkomen in de toekomst. „Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt op landelijk niveau. En dat moet zo snel mogelijk. Het is niet de bedoeling dat dit soort situaties te pas en te onpas ontstaan”, stelt de VVD’er. „Demonstranten die meedoen aan dit soort acties moeten strafrechtelijk worden vervolgd. Een boete alleen is niet afschrikwekkend genoeg. Een strafblad wél”, zegt het raadslid. Ook moet de vorming van een konvooi sneller worden gesignaleerd via camera’s op de snelwegen, zodat op tijd wordt ingegrepen.

Lotte van Basten Batenburg vindt een tractor prima, maar wel vooraf aangekondigd. Ⓒ foto Rene Oudshoorn

Dwangmiddel

Van Basten Batenburg wijst erop dat de burgemeester en politie op dit moment geen instrumenten hebben om de inzet van groot materieel als dwangmiddel bij demonstraties te voorkomen en bestraffen. Daarom dient zij een motie in waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met het kabinet en betrokken partijen om te komen tot een nationale aanpak met afspraken over het vroegtijdig tegenhouden van demonstranten op de startlocatie of snelweg. Ook wil de VVD dat het college lobbyt bij de minister om strafrechtelijke consequenties te verbinden aan verrassingsacties met groot materieel. „Dit geeft de burgemeester een steuntje in de rug”, aldus Van Basten Batenburg.