Tweede dode gemeld bij Tonga door onderzeese vulkaanuitbarsting

„We kunnen bevestigen dat de politie op Tonga twee doden aan ons heeft gemeld, onder wie een persoon met de Britse nationaliteit”, verklaarde het Nieuw-Zeelandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel.

De broer van de 50-jarige vrouw uit Groot-Brittannië bevestigde maandag al het overlijden van zijn zus in de Britse media. Ze zou om het leven zijn gekomen toen ze probeerde haar honden te redden van de tsunami die op de vulkaanuitbarsting volgde. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend.

De communicatie op Tonga is grotendeels uitgevallen, waardoor de precieze schade op de eilanden nog niet duidelijk is. Hoe lang het duurt voordat de communicatiemiddelen zijn hersteld is ook nog onzeker. Australië en Nieuw-Zeeland hebben maandag alvast verkenningsvliegtuigen naar de eilandstaat gestuurd, om de schade te bekijken.

De eruptie van de vulkaan zaterdag was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. In Peru, 10.000 kilometer van Tonga, kwamen nog zeker twee mensen om het leven. De vrouwen verdronken vanwege abnormaal hoge golven door de tsunami na de uitbarsting. Ook is voor de Peruaanse kust een olievlek ontstaan. Door de golven begon een schip te schommelen en olie te lekken, waardoor langs de kust zich een vlek van ruim 2 kilometer vormde.