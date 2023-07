Rutte over migratiedeal: ’Dit gaat echt impact hebben’

Hij zegt ’het type afspraak’ ook elders in te willen zetten. Volgens Rutte is het van groot belang dat er nu een migratiedeal is gesloten tussen de EU en Tunesië. De route tussen het Noord-Afrikaanse land en Italië wordt veel gebruikt door migranten die de oversteek wagen. Rutte denkt dat het effect van de overeenkomst ook in Nederland merkbaar is. „Het gaat hier ook echt impact hebben. Je hoopt dat de migratiestroom minder wordt. Het moet in praktijk nog blijken of het ook echt werkt. Maar alles is daar wel op gericht.”

De demissionair premier vertelt bij terugkomst in Nederland dat twee belangrijke migratieafspraken moeten zorgen voor meer grip op de instroom vanuit Tunesië. Migranten uit veilige landen uit Afrika, die in Tunesië komen, moeten ook weer terug naar die veilige landen. Daar krijgt het Noord-Afrikaanse land hulp bij. „Dat moet op een fatsoenlijke manier”, voegt de demissionair premier toe. „En we willen het hele businessmodel voor mensensmokkelaars op de Middellandse Zee afbreken.”

Veel geld

Rutte erkent dat er in ruil veel geld wordt betaald aan Tunesië. „Maar als je kijkt wat het ook kost als je dit niet op een goede manier doet, dan denk ik dat het echt goed is.” Over mensenrechten zijn volgens Rutte afspraken gemaakt. „Je wil dat het land stabieler is. De afspraken zijn zo gemaakt dat de samenwerking in overeenstemming is met internationale verdragen.”

De EU en Tunesië hebben zondag een migratiedeal gesloten. In ruil voor economische hulp gaat het Noord-Afrikaanse land meewerken aan terugkeer van illegalen, grensbewaking en aanpak van mensensmokkelaars. Tunesië is een belangrijk vertrekland onder migranten die, met hulp van criminelen, de levensgevaarlijke oversteek naar Europa maken. Demissionair premier Rutte was zondag met EU-kopstuk Von der Leyen en de Italiaanse leider Meloni in Tunesië om de laatste details af te stemmen.

Er zit wel een prijskaartje aan. De autocratische Tunesische president Saied is eerder 900 miljoen euro aan gunstige leningen in het vooruitzicht gesteld. Om het geld te krijgen moet het land wel hervormen. Naast miljoenensteun wil de EU de banden aanhalen op het gebied van handel, energie en onderwijs. Nederland stuurt in het najaar een handelsmissie.

Om te voorkomen dat Tunesische jongeren illegaal komen wil Von der Leyen ’legale migratie’ mogelijk maken. Dit EU-plan viel slecht in de Tweede Kamer. Hulpclubs hebben kritiek op de deal, president Saied noemt het ’nepnieuws’.